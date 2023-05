Börse in Frankfurt Versöhnlicher Freitag am Aktienmarkt nach schwächerer Woche

Die Aktien von Nordex machten ihre hohen Anfangsverluste am Nachmittag wett und schlossen an der Spitze des MDax mit einem Plus von 5,5 Prozent. Im frühen Handel waren die Papiere aufgrund eines weiterhin verlustreichen Geschäfts des Windkraftanlagenbauers um bis zu 5,6 Prozent abgesackt. Die Kurserholung wurde Aussagen von Finanzvorstands Ilya Hartmann bei einer Analystenkonferenz zugeschrieben, wonach die Geschäfte im zweiten Quartal deutlich besser laufen und die Margen im zweiten Halbjahr zulegen sollten.