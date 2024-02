Flugtaxi-Hersteller Verzögerung bei Volocopter-Zulassung vor Olympischen Spielen

Die Olympischen Spiele in der französischen Hauptstadt beginnen am 26. Juli. Alle arbeiteten darauf hin, dass dann auch Privatleute transportiert werden dürfen, sagte die Volocopter-Sprecherin. Wenn die Lizenz bis dahin aber nicht vorliegen sollte, werde der Start nur verschoben, nicht aufgegeben. „Wir wollen hier Geschichte schreiben.“ In diesem Fall sollten Demonstrationsflüge während des Sport-Großereignisses zu sehen sein, erklärte sie. „Wir wollen auf jeden Fall zeigen, was man mit Airmobility in Städten alles machen kann.“