Umfrage Viele gegen gleiche Bezahlung auf Kosten des eigenen Gehalts FOTO: Daniel Bockwoldt

Eine Mehrheit von 64 Prozent der Bürger in Deutschland würde nicht auf Teile des Gehalts verzichten, damit Kollegen in gleicher Position so viel verdienen wie sie. dpa