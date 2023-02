Umfrage : Viele Menschen fürchten Arzneiengpässe - gerade Ältere

Ein automatisiertes Medikamentenlager in einer Apotheke.: Die Hersteller beklagen steigende Kosten bei zugleich strenger Preisregulierung in Deutschland. Foto: Jan Woitas/dpa

Frankfurt/Berlin Fiebersäfte, Antibiotika, Mittel gegen Brustkrebs: Immer wieder werden manche Medikamente in Deutschland knapp. Das Thema treibt viele Menschen um. Besonders eine Bevölkerungsgruppe macht sich Sorgen.

Auf der anderen Seite steht ein Drittel der Teilnehmer, die die Gefahr für „niedrig“ oder „sehr niedrig“ hält, so die repräsentative Umfrage, an der im Herbst 2000 Menschen teilnahmen.

Unter anderem hatten chronisch Kranke Probleme

Neue Regeln für Vorräte als Puffer

Die Bundesregierung setzt im Kampf gegen knappe Arzneien an mehreren Stellen an. So sollen nach Plänen des Gesundheitsministeriums neue Regeln für Vorräte als Puffer kommen. Zum Auffangen kurzfristiger Störungen in der Lieferkette oder kurzzeitiger größerer Mehrbedarfe werde „eine Pflicht zur mehrmonatigen Lagerhaltung“ eingeführt, heißt es in einem Referentenentwurf für ein geplantes Gesetz.