Reisebranche : Viele Urlauber halten trotz Delta an Reiseplänen fest

Viele Urlauber halten trotz Delta an Reiseplänen fest

Frankfurt/Main Trotz steigender Ansteckungszahlen verzeichnet die Reisebranche „kein erhöhtes Stornierungsaufkommen“ - auch nicht für Mallorca. Viele wollten den ausgefallenen Sommerurlaub 2020 nachholen, heißt es.

Veranstalter beobachten derzeit keine Stornierungen im großen Stil aus Sorge vor Corona-Ansteckungen im Urlaub, wie mehrere Unternehmen auf Anfrage berichteten. „Speziell für kurzfristigere Reisen noch in den Sommerferien 2021 verzeichnen wir weiterhin eine sehr hohe Nachfrage“, sagte Ralph Schiller, Chef des Reisekonzerns FTI. Selbst bei medial stark im Fokus stehenden Regionen wie Mallorca reagierten Gäste besonnen, „so dass wir für die Insel derzeit kein erhöhtes Stornierungsaufkommen vermelden“.

Anbieter DER Touristik stellt derzeit ebenfalls „keine vermehrten Stornierungen“ fest. Die Kurzfristbuchungen zeigten, dass viele Kunden jetzt ihren ausgefallenen Sommerurlaub aus 2020 nachholen möchten, sagte DER-Touristik-Chef Ingo Burmester. „Wir sehen aber an den Anfragen in unserem Servicecenter auch, dass die Diskussion in den Medien für Verunsicherung bei den Verbrauchern sorgt.“