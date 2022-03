Internet : Vodafone und Telekom schließen „graue Flecken“

Bonn Der Mobilfunk-Ausbau läuft auf Hochtouren, aber Funklöcher bleiben ein Problem. Vor geraumer Zeit beschloss die Branche, Antennen untereinander freizuschalten. Was ist daraus geworden?

Man habe in Deutschland seit vergangenem Jahr mehr als 2000 „graue Flecken“ geschlossen und sich gegenseitig über das „Network Sharing“ auf die Antennen gelassen, teilten die Firmen am Dienstag mit. Es geht je zur Hälfte um Standorte von der Telekom und von Vodafone. Wer also zum Beispiel das Vodafone-Netz nutzt, hat bundesweit nun gut 1000 Funklöcher weniger. Mit „grauer Fleck“ ist gemeint, dass dort nur einer der drei deutschen Netzbetreiber funkt - Kunden der anderen beiden haben dort keinen 4G-Empfang.

Dreierbündnis glättet Sorgenfalten

Bei den Kooperationen mit Telefónica ist man in Sachen gemeinsamer Antennen-Nutzung noch nicht so weit. Vielmehr laufen Vorbereitungen für die Umsetzung. Ein Telefónica-Sprecher sagte, dass in den kommenden Monaten die ersten Standorte im Rahmen von Kooperationen aktiviert würden. Insgesamt würden etwa 2000 eigene Antennen-Standorte freigegeben - ein Teil davon an die Telekom und ein Teil an Vodafone. Im Gegenzug bekommt Telefónica Zugriff auf die gleiche Anzahl von Antennen-Standorten der Konkurrenz.