Telekommunikation : Vodafone weist Vorwurf der Behinderung von 1&1-Netz zurück

Montabaur/Düsseldorf 1&1 wirft Vodafone vor, den Netzausbau zu behindern und will sich beim Bundeskartellamt beschweren. Hat die Vodafone-Tochter Vantage den Konkurrenten bewusst ausgebremst? Vodafone zeigt sich verwundert.

Im Streit um das vierte deutsche Handynetz des Internetkonzerns 1&1 hat der Wettbewerber Vodafone mit Unverständnis auf eine Beschwerde des Konkurrenten reagiert. Man habe die Anschuldigungen von 1&1 „mit Verwunderung zur Kenntnis genommen“, teilte Vodafone am Freitag in Düsseldorf auf Nachfrage mit. „Den Vorwurf der Behinderung durch unser Haus weisen wir entschieden zurück.“

1&1 wirft Vodafone vor, den Netzausbau über deren Funkturm-Tochter Vantage Towers zu behindern. Vantage ist auch für 1&1 und damit für einen direkten Vodafone-Konkurrenten tätig, hat für diesen im vergangenen Jahr aber viel weniger Antennenstandorte gebaut als beauftragt. Die Firma aus Montabaur argwöhnt nun, dass dies auch an der Vantage-Konzernmutter Vodafone gelegen haben könnte. 1&1 kündigte am Donnerstagabend eine Beschwerde beim Bundeskartellamt an, um den Sachverhalt prüfen zu lassen.