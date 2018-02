später lesen Starker Start ins Jahr Volkswagen-Kernmarke steigert Auslieferungen erneut FOTO: Ole Spata FOTO: Ole Spata Teilen

Die Volkswagen-Kernmarke VW Pkw hat bei den weltweiten Auslieferungen einen starken Start ins neue Jahr geschafft. Insgesamt seien im Januar 533.500 Autos an die Kunden übergeben worden, teilte das Unternehmen am Montag in Wolfsburg mit - 7,1 Prozent mehr als im Januar 2017. dpa