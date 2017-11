später lesen Zuversicht bei Renditezielen Volkswagen sieht seine Kernmarke „wieder in der Offensive“ FOTO: Uli Deck FOTO: Uli Deck Teilen

Twittern

Teilen



Die Volkswagen-Kernmarke VW Pkw sieht sich dank früher Sparerfolge und neuer Modelle wieder in der Erfolgsspur. „Volkswagen ist auf allen seinen Kernmärkten wieder in der Offensive“, sagte Markenvertriebschef Jürgen Stackmann in Wolfsburg. dpa