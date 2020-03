Modell ID.4 : Volkswagen will Elektro-SUV noch 2020 auf den Markt bringen

Volkswagen will Elektro-SUV noch 2020 auf den Markt bringen

In Zwickau wird der VW ID.3 montiert. Noch in diesem Jahr soll der SUV ID.4 marktreif sein. Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/ZB.

Wolfsburg Volkswagen setzt strategisch voll auf den elektrischen Antrieb. Der neue E-SUV ID.4 soll trotz Komplikationen bei der Fertigung des Vorgängers noch bis Jahresende verfügbar sein.

Der Autobauer Volkswagen will seinen ersten vollelektrischen SUV noch in diesem Jahr auf die Straße bringen.

Der Stadtgeländewagen bekommt den Namen ID.4 und soll mit einer Reichweite von bis zu 500 Kilometern „als bilanziell CO2-neutrales Fahrzeug auf den Markt kommen“, sagte der bei der Marke VW für das Tagesgeschäft zuständige Manager Ralf Brandstätter am Dienstag. „Produzieren und verkaufen werden wir den ID.4 in Europa, China und den USA.“ Wie der in Zwickau gebaute Golf-ähnliche ID.3 entsteht der SUV, der zunächst als ID.Crozz firmierte, auf Basis der Plattform MEB, die einheitliche Technik für verschiedene Modelle liefern soll.