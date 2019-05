Wirtschaft : Volles Haus bei der Trierer Ausbildungsmesse

Blick ins Foyer der Agentur für Arbeit in Trier: Viele Menschen sind gekommen, um sich auf der Ausbildungsmesse über verschiedene Berufe und Ausbildungsangebote zu informieren. Foto: Marlene Bucher

Trier Azubis gesucht: 70 Unternehmen haben am Wochenende in der Agentur für Arbeit auf der „Future“ ihre Berufsbilder vorgestellt.

Die Ausbildungsmesse in der Trierer Arbeitsagentur läuft erst wenige Minuten und schon ist das Foyer voll mit neugierigen Menschen. Schüler laufen mit Gleichaltrigen oder mit den eigenen Eltern von Stand zu Stand, um sich – dem Messenamen „Future“ entsprechend – über ihre berufliche Zukunft zu informieren.

Welcher Unternehmenszweig momentan am dringendsten nach neuen Auszubildenden sucht, sei schwer zu sagen. „Das Handwerk oder die Gastronomie sind da nur zwei Beispiele.“ Laut Heribert Wilhelmi, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit, sind an den zwei Tagen über 30 Mitarbeiter im Einsatz, manche auch an beiden Tagen, um die Messe reibungslos zu gestalten.