Studium : Schnittstelle zwischen Forschung und Job

Kooperation zwischen Hochschule Trier und Arbeitsagentur besteht seit einem Jahrzehnt.

() Vor 10 Jahren begann die Erfolgsgeschichte des Career-Services als erste ihrer Art in Rheinland-Pfalz an der Hochschule Trier als Kooperation der Hochschule Trier und der Agentur für Arbeit. Fast alle anderen Hochschulen im Land sind inzwischen gefolgt. „Der Career-Service dient als Schnittstelle zwischen Hochschule und Arbeitsmarkt und fördert den Übergang vom Studium in die Berufswelt. Gerade die zielgerichtete Unterstützung der Studierenden einerseits und die Möglichkeit der Nachwuchsgewinnung der Unternehmen andererseits gewinnt an der Hochschule und am Arbeitsmarkt immer mehr an Bedeutung“, sagt Professor Marc Regier und sieht in der Kooperation der beiden Institutionen eine Win-win-Beziehung. Seit seinem Bestehen habe der Career-Service zahlreiche Studierende durch spezielle Veranstaltungen auf ihre Karriere vorbereiten und nahtlos in adäquate Beschäftigungen vermitteln können. Heribert Wilhelmi unterstützt diese Aussage, indem er auf die Auslastung und Inanspruchnahme des Career-Services hinweist: „Gerade die Beratungen zu den Perspektiven nach dem Studium, der Bewerbungsmappen-Check sowie die Informationen zu Karrierechancen in der Großregion sind stark nachgefragt.“