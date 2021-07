Wohnungskonzerne : Vonovia: Banken gehen nach gescheiterter Übernahme leer aus

Düsseldorf Deutschlands größter Wohnungskonzern Vonovia wollte die Deutsche Wohnen kaufen. Doch die Aktionäre haben einen Strich durch die Rechnung gemacht. Vonovia-Chef Buch äußert sich.

Nach der gescheiterten Übernahme der Deutschen Wohnen halten sich die Kosten bei Europas größtem Immobilienkonzern Vonovia nach eigenen Angaben in Grenzen.

Die meisten Kosten entstünden erst, wenn ein Geschäft vollzogen sei, sagte Vorstandschef Rolf Buch dem „Handelsblatt“. „Die Banken werden beispielsweise erfolgsabhängig bezahlt - die bekommen jetzt also gar nichts.“ Zudem seien die von Vonovia gekauften Deutsche-Wohnen-Anteile mehr wert als sie der Konzern im Buch stehen habe, sagte der Manager. „Der finanzielle Schaden für Vonovia dürfte sich also in Grenzen halten.“