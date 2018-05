später lesen Bochum Vonovia setzt auf Tempo bei Zukauf in Schweden Teilen

Deutschlands größter Wohnungskonzern Vonovia will die Übernahme des schwedischen Immobilienunternehmens Victoria Park rasch unter Dach und Fach bringen. Nehme eine ausreichende Zahl der Aktionäre der Schweden die Offerte Vonovias an, "erwarten wir einen erfolgreichen Abschluss der Übernahme bereits Ende Juni", sagte Vonovia-Chef Rolf Buch auf der Hauptversammlung in Bochum. Vonovia will mindestens 50 Prozent der Anteile kaufen, 37 Prozent der Stimmrechte konnte sich der deutsche Konzern Buch zufolge bereits sichern.