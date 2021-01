Börse in Frankfurt : Vor dem Wochenende Verluste an Aktienmärkten

Vor dem Wochenende Verluste an Aktienmärkten

Börse in Frankfurt

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa

Frankfurt/Main Am deutschen Aktienmarkt haben die Anleger am Vorsicht walten lassen.

Der Leitindex Dax verlor im Handelsverlauf mehr als 1 Prozent und verzeichnete am Mittag noch ein Minus von 0,80 Prozent auf 13.795,93 Punkte. Auf Wochensicht deutet sich immerhin ein kleines Plus an.