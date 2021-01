Umwelt- und Tierschutz : Vorgaben für Bauern: Klöckner mahnt praktikable Lösungen an

Vorgaben für Bauern: Klöckner mahnt praktikable Lösungen an

Berlin Auf die Bauern sollen zusätzliche Anforderungen etwa zum Schutz von Insekten zukommen - doch wie weitgehend sollen Beschränkungen sein? Die Bundesregierung nimmt den Dauerstreit jetzt mit ins neue Jahr.

Bundesagrarministerin Julia Klöckner dringt bei weiteren Umwelt- und Tierschutzvorgaben für die Landwirtschaft auf praktisch umsetzbare Lösungen. „Regionale Produktion kann es nur mit regionalen Bauern geben, die auch vor Ort noch sind“, sagte die CDU-Politikerin am Montag in Berlin.

Klöckner sagte, es gehe um Insektenschutz, aber auch um den Schutz von Pflanzen und Erntesicherung. „Obst wächt nicht einfach im Supermarkt.“ Bei einem Selbstversorgungsgrad in Deutschland von 28 Prozent sei keinem gedient, wenn Maximalforderungen zum Beispiel Streuobstwiesen nicht mehr möglich machten. Das Insektenschutzgesetz und eine konkretisierende Pestizid-Anwendungsverordnung gehörten in der Umsetzung zusammen. Es sei wichtig, dies in der Bundesregierung bis spätestens Februar gemeinsam hinzubekommen, sagte Klöckner.