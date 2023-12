DAK-Umfrage Vorsätzen für 2024: Klimaschutz weniger wichtig

Die Klimabewegung Fridays for Future hatte nach eigenen Angaben in diesem Jahr am 15. September deutschlandweit etwa 250.000 Menschen auf die Straße gebracht. Beim sogenannten globalen Klimastreik im März hatten die Aktivisten die Gesamtzahl mit rund 220.000 angegeben. Zur Hochzeit von Fridays for Future, im September 2019, waren allein in Berlin weit über 200.000 Menschen auf der Straße, und weit über eine Million bundesweit.