Klima Vorwurf der Täuschung: Kalifornien verklagt große Ölfirmen

Sie führt die Klimakrise als Konsequenz an. „Allein im Jahr 2023 hat der Bundesstaat Kalifornien sowohl eine extreme Dürre als auch weitreichende Überschwemmungen, ausgedehnte Waldbrände und historische Stürme sowie einen ungewöhnlich kalten Frühling und einen rekordverdächtig heißen Sommer erlebt.“ All dies verursache Schäden in Höhe von mehreren Milliarden Dollar.