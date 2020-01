Verpflichtung zum Aufbau : VW-Betriebsrat fordert EU-Quote für E-Ladestationen

Der Betriebsrat des Autokonzerns Volkswagen hat sich für eine europaweite Quote zum Aufbau von Ladestationen für Elektroautos ausgesprochen. Foto: Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa.

Wolfsburg Wo lade ich mein E-Auto auf? Fehlende Ladestationen gehören zu den wichtigsten Argumenten, die gegen einen Kauf sprechen. Der VW-Betriebsrat will den Ausbau der Infrastruktur nun auf EU-Ebene gelöst sehen.

Der Betriebsrat des Autokonzerns Volkswagen hat sich für eine europaweite Quote zum Aufbau von Ladestationen für Elektroautos ausgesprochen.

„Ich erwarte mir schon von der Europäischen Union, dass man für die einzelnen Länder (...) eine Verpflichtung zum Aufbau so einer Infrastruktur vorgibt mit einer Quote“, sagte VW-Betriebsratschef Bernd Osterloh am Freitag in Wolfsburg. Nur wenn es genügend Ladestellen gebe, würden die Kunden genügend E-Autos kaufen, um die politischen Klimaziele zu erreichen.