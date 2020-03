„Beispiellose Coronakrise“ : VW erwartet nach gutem Jahr harte Belastung

Wolfsburg Die Unsicherheit ist groß, die Produktion wird heruntergefahren: VW muss auch in Europa wegen der Coronakrise vorerst die Notbremse ziehen. Dabei soll 2020 das große Jahr des Durchbruchs in der E-Mobilität werden. Lässt sich der Plan noch durchziehen?

„Wir werden alles tun, um unsere Mitarbeiter zu schützen und unser Geschäft zu stabilisieren“, erklärte Finanzvorstand Alexander Seitz am Mittwoch in Wolfsburg. „Wie groß die Auswirkungen sind, können wir heute noch nicht abschätzen.“ Auch für die Volkswagen-Kernsparte sei jedoch schon absehbar: „Die Coronakrise ist beispiellos und wird ohne Zweifel einen Einfluss auf die Geschäftsentwicklung haben.“

Einen genaueren Ausblick auf die kommenden Monate wagt VW nicht. Am Dienstag hatte Konzernfinanzchef Frank Witter für die gesamte Gruppe erklärt: „Wir wissen nicht, was von der Prognose 2020 übrig bleibt.“ Man wolle das Jahr „aber nicht komplett abschreiben“. Die Werke in China seien auf einem guten Weg, doch eine verlässliche Vorhersage sei dazu „aktuell schlichtweg unmöglich“. Konzernchef Herbert Diess sagte, die finanziellen Risiken ließen sich noch nicht abschätzen. Bei der Lkw-Tochter MAN wurde Kurzarbeit in Deutschland beantragt.