Energiewende VW plant Stromgroßspeicher in Norddeutschland

Der Volkswagen-Konzern steigt in den Betrieb von großen Batteriespeichern für das Stromnetz ein. Im kommenden Jahr werde in Deutschland das erste sogenannte „Power Center“ ans Netz gehen, das Ökostrom zwischenspeichert, kündigte Technik-Vorstand Thomas Schmall am Freitag in Berlin an. Der Standort werde im Norden Deutschlands sei, der erste Spatenstich soll in den nächsten sechs bis acht Wochen erfolgen. „Und wir werden Anfang nächsten Jahres ans Netz gehen“, sagte Schmall. „Wir sind dann in der konkreten Umsetzung.“