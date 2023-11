Autobauer VW schwört Mitarbeiter auf Einschnitte ein

Europas größter Autobauer Volkswagen bereitet seine Belegschaft auf Einschnitte auch beim Personal vor. „Die Situation ist sehr kritisch“, sagte Markenchef Thomas Schäfer laut einem Beitrag im VW-Intranet, der der dpa vorliegt, am Montag vor 2000 Vertrauensleuten der IG Metall in Wolfsburg. „Ohne spürbare Einschnitte geht es nicht. Wir müssen ran an die kritischen Themen, auch beim Personal.“ Zuvor hatte der „Spiegel“ berichtet.