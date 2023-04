Energie Wärmewende soll Bürger jährlich neun Milliarden Euro kosten

Diese Technologieoffenheit sei in der Praxis kaum umsetzbar, kritisierte der Eigentümerverband Haus & Grund. Denn in der Regel gebe es gesetzliche Einschränkungen oder technische Barrieren, die letztlich nur eine Wärmepumpe zuließen, schrieb der Verband am Montag. Bei älteren Gebäuden könne nur die hybride Lösung mit Wärmepumpe und Gas umgesetzt werden - was sehr teuer sei.