später lesen Börse in Frankfurt Wall-Street-Rekorde treiben Dax an FOTO: Boris Roessler FOTO: Boris Roessler Teilen

Twittern

Teilen



Die gute Laune der Anleger an der Wall Street hat am Freitag auch den deutschen Aktienmarkt erfasst. Der Dax zog in der ersten Handelsstunde um 0,64 Prozent auf 12.405,19 Punkte an. Damit zeichnete sich für den deutschen Leitindex die zweite starke Woche hintereinander ab. dpa