später lesen Börse in Frankfurt Wall Street und schwacher Euro stützen Dax Teilen

Twittern

Teilen



Der Dax hat sich nach der jüngsten Rally am Dienstag lange Zeit kraftlos präsentiert, ehe ihm die Gewinne an der Wall Street und der sinkende Eurokurs ins Plus verhalfen. Der deutsche Leitindex schloss 0,11 Prozent höher auf 12.235,51 Punkten. dpa