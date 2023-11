Tarifkonflikt Warnstreik auf der Schiene - Notfahrplan der Bahn angelaufen

Nach Angaben der Bahn haben in den Stunden nach der Warnstreikankündigung viele Kunden ihre Reisepläne angepasst. „Viele Fahrgäste haben ihre geplante Reise vorgezogen oder auf einen späteren Zeitpunkt verschieben können“, hieß es am Donnerstagmorgen. Die Fahrgäste wurden bereits am Mittwoch gebeten, auf nicht notwendige Fahrten zu verzichten. Wer dennoch fahren müsse, sollte sich kurz vor Antritt der Reise in den Auskunftsmedien der Bahn informieren.