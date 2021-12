Bodenpersonal : Warnstreik bei Wisag lässt in Frankfurt Flüge ausfallen

Eine Verdi-Fahne ist während eines Warnstreiks der Flugzeugabfertiger der Wisag am Flughafen Frankfurt an einen Eingang gekettet. Foto: Sebastian Christoph Gollnow/dpa

Frankfurt/Main Beim Dienstleister Wisag am Frankfurter Flughafen hängt kurz vor Weihnachten der Haussegen schief. Die coronagestresste Belegschaft legt bereits zum zweiten Mal die Arbeit nieder.

Laut einer Wisag-Sprecherin wurden rund 40 Flüge in Absprache mit den Airlines gestrichen, während 32 Verbindungen mit Hilfe eines Notdienstes stattfinden sollten. Der Dienstleister ist für rund 15 Prozent des Aufkommens am größten deutschen Flughafen zuständig und fertigt die Jets vieler Gesellschaften außerhalb des Lufthansa-Konzerns ab. Die Lufthansa selbst musste am Mittwoch ihr First Class Terminal für die Topkunden schließen, weil unter anderem der Fahrdienst aufs Vorfeld von der Wisag geleistet wird.