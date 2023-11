Tarifkonflikt Warnstreik bremst Tausende Züge aus - DB blickt auf Freitag

Nach dem Warnstreik der Lokomotivführergewerkschaft GDL mit Tausenden Zugausfällen am Donnerstag setzt die Deutsche Bahn auf einen guten Start im Schienenverkehr am Freitag. „Unsere ganze Priorität liegt darauf, morgen, an diesem wichtigen Freitag, den Verkehr wieder in Gang zu bringen“, sagte der Bahn-Sprecher Achim Stauß am Donnerstag am Berliner Hauptbahnhof.