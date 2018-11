später lesen Tarifkonflikt Warnstreik: Eurowings-Flüge in Düsseldorf fallen aus FOTO: Marcel Kusch FOTO: Marcel Kusch Teilen

Der Tarifkonflikt bei Eurowings hat am Dienstag Hunderte Passagiere der Lufthansa-Tochter ausgebremst. Wegen eines Warnstreiks am Düsseldorfer Flughafen blieben bis zum Mittag mehr als 25 der rund 30 geplanten Flüge am Boden, teilte die Gewerkschaft Verdi mit. dpa