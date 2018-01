Warnstreiks der Metaller auch in der Region Trier

Im Tarifstreit der Metall- und Elektroindustrie soll am heutigen Donnerstag auch in der Region Trier gestreikt werden.

(dpa/red) Im Tarifstreit der Metall- und Elektroindustrie hat die IG Metall die Warnstreiks im Bezirk Mitte mit den Ländern Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland und Thüringen ausgeweitet. Am Mittwoch traten an verschiedenen Orten bis zum Nachmittag mehr als 12 000 Beschäftigte in einen Warnstreik, wie der Sprecher des IG-Metall-Bezirks Mitte, Michael Ebenau, sagte. In der Region soll am heutigen Donnerstag auch gestreikt werden. „Die IG Metall Trier ruft die Beschäftigten der Volvo Construction in Konz und von Vossloh-Laeis in Trier auf, sich am Warnstreik zu beteiligen“, so der Erste Bevollmächtigte der IG Metall Trier, Christian Z. Schmitz.

Die Beschäftigten von Vossloh-Laeis würden um 8 Uhr mit einem Bus zur Warnstreikkundgebung zu Volvo nach Konz gefahren. Dort werden sich die Beschäftigten beider Betriebe von 8.45 Uhr bis 9.45 Uhr gemeinsam an der Warnstreikkundgebung beteiligen.

