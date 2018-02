später lesen Hannover Warnstreiks in Atomkraftwerken von Eon Teilen

Im Tarifstreit mit Eon erhöhen die Gewerkschaften IG BCE und Verdi den Druck. Die Beschäftigten in den Atomkraftwerken Grohnde, Unterweser und Stade seien am Montag zum ganztägigen Warnstreik aufgerufen, teilte die IG BCE mit. Insgesamt gehe es um rund 600 Beschäftigte, die Sicherheit in den Anlagen bleibe gewährleistet. In der Tarifgruppe Energie sind bestehende und frühere Eon-Unternehmen mit 20.000 Beschäftigten zusammengefasst, unter anderem der Netzbetreiber Avacon und Tennet. "Die Arbeitgeber haben auf stur geschaltet und ignorieren die gute wirtschaftliche Lage und die Leistungsbereitschaft der Beschäftigten", kritisierte IG-BCE-Verhandlungsführer Holger Nieden.