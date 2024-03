Tarife Warnstreiks treffen zahlreiche Fluggäste

Am Frankfurter Flughafen versammelten sich am Donnerstagmorgen mehrere Hundert Streikende auf einem Parkplatz zu einer Kundgebung. „Auch unsere Löhne sollen abheben“, stand auf einem an der Bühne angebrachten Plakat. „Wir sind es wert“, hieß es auf einem Banner am Gebäude schräg gegenüber. Nach der Kundgebung war eine Demonstration am Lufthansa-Gebäude geplant, wo die Bilanz-Pressekonferenz des Unternehmens stattfand.