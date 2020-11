Gewerkschaften : DGB fordert höhere Löhne und Hartz-IV-Regelsätze

Trier James Marsh: „Mangel an allen Ecken und Enden.“

() Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) hat die geplanten neuen Hartz-IV-Regelsätze als „völlig unzureichend“ kritisiert. „Armut wird damit nicht überwunden, sondern zementiert“, erklärt James Marsh, Regionsgeschäftsführer vom DGB in Trier. Im Mai bezogen laut Gewerkscgatfsangaben annähernd 21 000 Menschen in der Region Trier Hartz-IV-Leistungen. Ein Großteil davon, fast 8500 Menschen, wohnen in der Stadt Trier, darunter 2200 Kinder unter 15 Jahren. Somit sei jedes sechste Kind in Trier von den Regelsätzen betroffen, bedauert der DGB. Trotz der zum Jahreswechsel geplanten Erhöhung der Regelsätze liege das Hartz-IV-Leistungsniveau bei 19 von 22 untersuchten Haushaltstypen unter der offiziellen Armutsrisikogrenze, ergab eine Analyse des DGB zum bundesdurchschnittlichen Hartz-IV-Leistungsniveau.