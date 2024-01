Tarifkonflikt Was der GDL-Streik im Güterverkehr bedeutet

Lediglich knapp ein Fünftel aller Güter in Deutschland wird über die Schiene transportiert. In großem Umfang handelt es sich dabei etwa um Rohstoffe wie Öl, Kohle, Metalle oder chemische Erzeugnisse sowie um Autos. Damit betrifft der Streik in diesen Tagen besonders umsatzstarke Branchen. Hier seien bei einem kurzen Streik von zwei oder drei Tagen keine größeren Störungen zu erwarten, da die Lager in der Regel gut gefüllt seien, sagt Dirk Engelhardt, Vorstandssprecher des Bundesverbands Güterkraftverkehr Logistik und Entsorgung (BGL). Schwieriger werde es dort, wo die Bahn in die Just-in-Time-Lieferketten integriert ist, also Rohstoffe und Zubehör genau dann liefern soll, wenn sie benötigt werden.