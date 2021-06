Konjunktur : Weg aus der Krise: EU-Stabilitätspakt bleibt 2022 ausgesetzt

Die europäischen Schulden- und Defizitregeln sollen erst 2023 wieder in Kraft gesetzt werden. Foto: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa

Brüssel „Der Aufschwung steht vor der Tür“ - so optimistisch klang die EU-Kommission lange nicht. Und doch ist es aus ihrer Sicht zu früh, die staatlichen Hilfen für die Wirtschaft zurückzufahren.

Die europäischen Schulden- und Defizitregeln würden erst 2023 wieder in Kraft gesetzt, sagte EU-Kommissionsvize Valdis Dombrovskis am Mittwoch in Brüssel.