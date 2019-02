später lesen Vorzeitig in die Rente Bayer bietet hohe Abfindungen beim Stellenabbau FOTO: dpa / Oliver Berg FOTO: dpa / Oliver Berg Teilen

Wer 57 Jahre oder älter ist, dem will Bayer im Zuge des Stellenabbaus einen „Flexi-Aufhebungsvertrag“ an. Was das ist und welche Abfindung jüngere Mitarbeiter bekommen sollen.