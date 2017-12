Weihnachtsgeld in der Gastronomie

Was wenige Beschäftigte des Nahrungsmittelgewerbes und der Gastronomie wissen: Sie haben tariflich ein Recht auf Weihnachtsgeld.

() Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) Region Trier weist darauf hin, dass vielen Beschäftigten dieser Branchen Weihnachtsgeld zusteht – sie dieses aber häufig nicht bekommen. So stünden den Beschäftigten im Gastgewerbe für November, zumindest in tarifgebundenen Betrieben, abhängig von der Dauer ihrer Betriebs­zugehörigkeit, 50 bis 100 Prozent eines Monatsgehaltes an Jahressondervergütung zu, so die NGG.

Im Bäckerhandwerk sei die Lage eindeutiger: Hier sei der Manteltarifvertrag für alle Betriebe verbindlich, auch wenn diese nicht in der Bäckerinnung organisiert sind. Daher stehen allen Vollzeitbeschäftigten im Bäckereihandwerk zwischen 250 Euro und 550 Euro für den Monat November zu, teilt die NGG mit.

Die NGG Trier empfiehlt allen Beschäftigten, ihre Novemberabrechnung zu prüfen, um gegebenenfalls Ansprüche durchzusetzen. 71 Prozent der Beschäftigten in tarifgebundenen Unternehmen erhalten Weihnachtsgeld, in nicht tarifgebundenen 41 Prozent. Unter die Tarifverträge fallen laut NGG die Landkreise Vulkaneifel, Bitburg-Prüm, Bernkastel-Wittlich, Birkenfeld, Trier-Saarburg und die Stadt Trier.