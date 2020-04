Grüne sind dagegen : Weil will Autoindustrie mit Öko-Abwrackprämie stärken

Weil will Autoindustrie mit Öko-Abwrackprämie stärken

Stephan Weil (SPD), Ministerpräsident von Niedersachsen, will die Autoindustrie mit einer Abwrackprämie stärken. Foto: Julian Stratenschulte/dpa.

Berlin Wer sich ein Elektroauto kauft, bekommt schon einen „Umweltbonus“ vom Staat. Gibt es wegen der Corona-Krise nun auch noch ein Comeback der alten Abwrackprämie?

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) fordert in der Corona-Krise eine Abwrackprämie für die Autoindustrie.

Die Vergabe öffentlicher Gelder müsse an ökologische Kriterien geknüpft sein. Um das zu finanzieren, solle eine Bonus-Malus-Regelung umweltschädliche Modelle verteuern. Greenpeace-Verkehrsexperte Tobias Austrup sagte, es dürfe „keinen Euro Förderung für Diesel, Benziner oder Plug-in-Hybride mehr geben“.

Aber auch in der Union gibt es aus Gründen des Klimaschutzes Bedenken gegen das Instrument in seiner alten Form: Statt einer Abwrackprämie „ohne Öko-Anspruch“ solle es eine „Innovationsprämie“ bei Investitionen von Bürgern und Wirtschaft in Klimatechnologien geben, forderte Bundestags-Fraktionsvize Andreas Jung (CDU).