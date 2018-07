später lesen Indiz für den Klimawandel Weinlese beginnt so früh wie nie zuvor FOTO: Fredrik von Erichsen FOTO: Fredrik von Erichsen Teilen

Die Traubenlese in Deutschland beginnt schon in der nächsten Woche - so früh wie nie zuvor. Den Anfang macht am 6. August ein Weingut in Lörzweiler (Kreis Mainz-Bingen), wie das Deutsche Weininstitut mitteilte. dpa