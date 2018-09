später lesen „Wetter ist jetzt optimal“ Weinlese kommt überall gut voran FOTO: Andreas Arnold FOTO: Andreas Arnold Teilen

Twittern

Teilen



Das warme Septemberwetter mit kühleren Nächten hat die Weinlese in allen Anbaugebieten in Deutschland gut vorangebracht. In südlichen Regionen wie der Pfalz oder Baden ist schon die Hälfte der Trauben eingebracht. dpa