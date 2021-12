Unternehmen : Insolvenz bei Streif-Ableger

Foto: Fritz-Peter Linden

Weinsheim Die Streif Objektbau GmbH in Weinsheim ist zahlungsunfähig. Das Unternehmen war vor zwei Jahren gegründet worden, um das Angebot der Fertighausbauer zu erweitern. Im Kerngeschäft hingegen verzeichnet man eine erneute – und profitable – Umsatzsteigerung. Den elf Mitarbeitern sollen neue Jobs angeboten werden.

Die Streif Objektbau GmbH ist insolvent. Das Amtsgericht Bitburg hat die Trierer Rechtsanwältin Christine Frosch zur vorläufigen Insolvenzverwalterin bestellt.

Das Unternehmen war erst vor zwei Jahren gegründet worden und sollte das Angebot der Weinsheimer über den Bau und Verkauf privater Ein- und Zweifamilienhäuser hinaus erweitern, unter anderem durch die Herstellung und den Vertrieb von Mehrfamilienhäusern, Objektbauten wie Kindergärten oder Schulen und die Aufstockung bestehender Gebäude.

Die gute Nachricht: Allen elf Beschäftigten, sagt Günter M. Mans, Geschäftsführer der Streif GmbH und der Streif Haus GmbH, „werden wir ein attraktives Angebot unterbreiten. Wir sind froh über jeden qualifizierten Mitarbeiter.“

Die Nachricht kommt nur drei Monate, nachdem der bisherige Gesellschafter Jörg-Achim Vette die Streif-Gruppe, zu der auch Schwabenhaus in Hessen und Danhaus in Schleswig-Holstein gehören, aus privaten Gründen an die Münchener Adcuram Holding verkauft hatte (der TV berichtete). Allerdings war die Objektbau GmbH nicht Bestandteil dieses Verkaufs, sie verblieb bei Vette.

„Ursprünglich war geplant, auch die Objektbau in einem zweiten Schritt mitzuveräußern“, sagt Vette. Die GmbH passe aber „nicht in deren Portfolio“. Und damit „ist sie nicht mehr in den Standort Weinsheim eingebettet“. Er gehe davon aus, dass die bestehenden Aufträge abgearbeitet werden können, danach werde das Unternehmen wohl geschlossen.

Die vorläufige Insolvenzverwalterin Christine Frosch bestätigt gegenüber dem TV, dass man dabei sei zu prüfen, ob laufende Aufträge noch fertiggestellt werden können. Die Gehälter der Mitarbeiter „sind jedenfalls für die nächsten drei Monate gesichert“.

In der gesamten Streif-Gruppe sind aktuell rund 800 Mitarbeiter beschäftigt. Streif hatte in den vergangenen Jahren – und auch während der Corona-Pandemie – ein stetiges Wachstum verzeichnet, zuletzt lag man bei einem Gesamtumsatz in Höhe von 208 Millionen Euro.

Im laufenden Jahr, sagt Mans, erwarte man eine weitere Steigerung auf fast 240 Millionen Euro. „Und zwar eine profitable Umsatzsteigerung“, ergänzt er.

Auf den Fertighausbau in Weinsheim mit seinen 300 Mitarbeitern entfallen davon etwa 95 Millionen Euro, zehn Millionen mehr als im vergangenen Jahr.

Erst 2017 hatte das Unternehmen in der Eifel für zwölf Millionen Euro die Produktionskapazität erweitert und einen neuen Verwaltungsbau errichtet.