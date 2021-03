Tourismus : Weiter hohe Mallorca-Nachfrage

Palma/Hannover Reiseveranstalter ordern zusätzlich Flugkapazitäten, die Mallorca-Buchungszahlen gehen hoch. Wie viele Touristen über Ostern auf der Lieblingsinsel der Deutschen sein werden, ist aber nicht absehbar.

„Am Wochenende ist es am Ballermann schon ziemlich voll“, berichtete Beatrice Ciccardini, die Wirtin der Bar „Zur Krone“. Auch deutsche Touristen habe sie wieder an der Bar gehabt. Nun seien auch Parkplätze wieder rar. „Sonst war die Suche nach einem freien Platz an der Playa de Palma kein Problem, mittlerweile steht aber alles mit den Mietwagen der Urlauber voll“, sagte Ciccardini.

Der größte Reiseanbieter Tui meldet kurz vor dem Start der vorgezogenen Ostersaison auf Mallorca anhaltend starke Buchungen. „Es gibt weiterhin eine deutliche Nachfrage für die neuaufgelegten Reisen“, hieß es am Donnerstag aus dem Unternehmen in Hannover. „Der positive Trend vom Wochenende setzt sich fort.“ Tui hatte erklärt, man habe bisher etwa doppelt so viele Mallorca-Buchungen in den Systemen wie vor den Osterferien im Jahr 2019, also dem Vergleichszeitraum vor der Corona-Krise.