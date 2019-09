Weiterbildung : Coach oder Trainer in der Personalentwicklung werden

Coach oder Trainer in der Personalentwicklung werden

Trier () Die Abteilung für Arbeits-, Betriebs- und Organisationspsychologie an der Universität Trier bildet ab Februar 2020 Coaches und Trainer für Coaching, Personalentwicklung und Weiterbildung aus. Die Weiterbildungen erstrecken sich über neun Monate und richten sich an Führungskräfte und Mitarbeiter von Hochschulen, Studierende und externe Berufstätige, die sich qualifizieren wollen.

Am Freitag, 27. September, gibt es in Raum D435 im Gebäude D auf dem Campus I der Universität Trier eine Infoveranstaltung. Um 17 Uhr gibt es eine Vortrag zur Ausbildung zum Trainer in der Personalentwicklung, um 18 Uhr einen zur Ausbildung zum Coach.