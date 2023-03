Börse in Frankfurt Weitere Erholung treibt Dax über 15.500 Punkte

Reaktionen von Experten auf die Inflationsdaten deuten unterdessen darauf hin, dass die Hoffnung am Markt auf eine bald gelockerte Gangart der Europäischen Zentralbank (EZB) verfrüht sein könnte. So dürfte die Teuerung in Deutschland Volkswirten zufolge zwar den Höhepunkt überschritten haben, mit einer deutlichen Entspannung rechnen sie in diesem Jahr jedoch nicht. Die EZB dürfte entsprechend unter Druck bleiben, „den Pfad der Inflationsbekämpfung weiterzugehen und weiter an der Zinsschraube zu drehen“, schrieb etwa Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners.