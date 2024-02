Luftverkehr Weitere Flugausfälle bei Discover durch Pilotenstreik

Der seit Samstagmitternacht andauernde Pilotenstreik hat bei der Lufthansa-Tochter Discover zu weiteren Flugausfällen geführt. Am Sonntag wurden in Frankfurt und München nach Angaben der Airline 8 von 19 geplanten Abflügen gestrichen. Der Konzern wollte in diesen Fällen entweder Jets anderer Konzerngesellschaften einsetzen oder die betroffenen Passagiere umbuchen. Das Unternehmen hatte vor dem dreitägigen Streik angekündigt, zwei Drittel sämtlicher Flüge anbieten zu wollen. Der Ausstand der Vereinigung Cockpit soll bis einschließlich Montag, 23:59 Uhr, laufen.