Getränke : Jungweine und Winzer von der Mosel überzeugen Juroren

Frankfurt/Neustadt/Trier () Betriebe und Weine aus dem Weinanbaugebiet Mosel sind in aktuellen Weinwettbewerben in Frankfurt und Neustadt/Weinstraße ausgezeichnet worden. So testste die Deutsche Landwirtschaftsgesellschaft die Weinkollektionen des neuen Jahrgangs 2020. Unter den 25 Gewinnern des Tests „Young Wines Germany“ sind gleich fünf Winzer von der Mosel.

Die Expertenjury der DLG in Frankfurt zeigte sich von den 2020er Jungweinen der Weingüter Toni Müller in Koblenz-Güls, Karl-Josef Burger in Pünderich, Stairs’n Roses in Kinheim, Jan Bollig in Osann-Monzel und Paulinshof in Kesten besonders beeindruckt. Sarah Stirl, Projektleiterin in der DLG-TestService GmbH, bezeichnet das Format „Young Wines Germany“ als Trendbarometer: „Die empfohlenen Betriebe beweisen, dass sie den Jahrgang 2020 mit überzeugenden Weinen bereichern.“

Anhand der von den DLG-Experten begutachteten Weine lassen sich folgende Trends erkennen: „Dank des warmen und trockenen Sommers 2020 konnten gesunde und ausgereifte Trauben geerntet und verarbeitet werden. Aus dieser qualitativ hochwertigen Ausgangsware entwickeln sich Weine mit sortentypischem Charakter, klarer Aromatik und ausgewogener Säure-Struktur.“

www.dlgts.com/ywg

Winzer Michael Frank vom Donatushof in Konz-Kommlingen an der Saar verbuchte mit einem 2020er Wein einen besonderen Erfolg im internationalen Weinwettbewerb Mundus Vini. In der Frühjahrsverkostung wurden 3000 Weine aus aller Welt in Neustadt/Weinstraße getestet. Die international besetzte Jury kürte seinen Saar-Riesling zum besten deutschen Riesling feinherb im Lebensmittelhandel und verlieh eine Goldmedaille sowie die Auszeichnung „Best of Show Germany Riesling feinherb im LEH“. Eine Silbermedaille gab es für den 2020er Saar-Riesling des Betriebs. Der Donatushof Saar-Riesling wird exklusiv über die Weinkellerei Zimmermann-Graeff & Müller (Zell) im Lebensmittelhandel vertrieben.

Die Auszeichnung „Großes Gold“ von Mundus Vini erhielt das Weingut Karl O. Pohl in Graach für eine 2019er Wehlener Sonnenuhr Auslese. Drei Medaillen für Weine aus der Steillage Kaseler Nies’chen holte sich das Ruwer-Weingut Erben von Beulwitz in Mertesdorf in dem internationalen Test: Gold für den 2019er Riesling Großes Gewächs „Auf den Mauern“ und für die 2019er Riesling Spätlese Alte Reben Faß Nr. 6 sowie Silber für den 2019er Riesling Großes Gewächs „Taubenberg“.