Jim Yong Kim hat überraschend seinen Rücktritt angekündigt. Er will sein Amt nach mehr als sechs Jahren aufgeben und sich einer Firma anschließen, die Investitionen in die Infrastruktur von Entwicklungsländern ausbauen will.