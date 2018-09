später lesen Fokus: Künstliche Intelligenz Weltgrößte Fotomesse Photokina in Köln gestartet FOTO: Rolf Vennenbernd FOTO: Rolf Vennenbernd Teilen

Twittern

Teilen



Mit dem Trendthema Künstliche Intelligenz ist die weltgrößte Fotomesse Photokina am Mittwoch in Köln an den Start gegangen. dpa