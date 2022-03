Zulieferer : Wende oder Atempause? Conti-Geschäft erholt, aber unsicher

Hannover Continental glaubt, die schwersten Erschütterungen der Corona-Krise und die erste Phase des teuren Konzernumbaus hinter sich zu haben. Doch schon ballen sich neue Risiken zusammen.

Alternativen zum Werk in Russland gesucht

Jetzt blickt die Branche mit großer Sorge nach Osteuropa. Angesichts der Invasion in die Ukraine beschloss auch Continental, seine Fertigung in und seinen Außenhandel mit Russland vorerst komplett zu stoppen. „Die Situation ist extrem dynamisch, sie verändert sich jeden Tag, jede Stunde“, berichtete Vorstandschef Nikolai Setzer.

„Das abgelaufene Geschäftsjahr hat uns erneut stark gefordert“, bilanzierte Setzer. Conti verpasste sich eine neue Struktur, welche die Rolle des autonomen Fahrens aufwerten soll. Gerüchte über einen möglichen Börsengang der Sparte wollte er nicht kommentieren. Eher zugeknöpft gab sich Setzer auch dazu, was das Projekt des Großkunden Volkswagen mit dem Rivalen Bosch in diesem Bereich bedeutet: „Wir sind mit allen Kunden im permanenten Austausch, wir sind offen für Kooperationen.“

Rohstoffe werden teurer

Die Conti-Führung setzt ihren Sparkurs fort, in dessen Rahmen alte Jobs aus Hydraulik und Mechanik ab- und neue Tätigkeiten aufgebaut werden. In der Qualifikation der Belegschaft gebe es Fortschritte. Derzeit bildeten sich rund 23 000 Menschen in der eigenen Software-Akademie weiter. Noch mehr nähmen an Onlinekursen teil.