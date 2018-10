später lesen Gesundheit Wenige Beschäftigte melden sich krank Teilen

Twittern

Teilen



() Die Beschäftigten in Trier waren 2017 seltener krankgeschrieben als im Landesdurchschnitt, zeigt der Gesundheitsreport der Krankenkasse Barmer. Jörg Kalkstein, Regionalgeschäftsführer der Kasse in Trier, sagt: „In Rheinland-Pfalz registrierten nur Mainz und Koblenz einen geringeren Krankenstand bei den Beschäftigten.“ Laut Gesundheitsreport meldete sich jeder Beschäftigte in Trier im Schnitt 1,2 (Land: 1,3) Mal arbeitsunfähig.